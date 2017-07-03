Dalış ekibi Datça’da temizlik yaptı

Datça Belediyesi ve Datça Liman Başkanlığının daveti üzerine Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Datça Limanında yapılan deniz dibi temizliği etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Datça Liman Başkanı Selçuk Arslan da katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Deniz Dibi Temizlik Kampanyası’nın Bodrum’da 3 senedir yapıldığını belirterek Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’a kampanya ile ilgili bilgi vererek “Bu sene Bodrum’da 18 koyda temizlik yaptık. Her geçen sene denizden daha az atık çıktığını görmek doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Halkımızın bilinçlendiğini görmekten de ayrıca mutluyuz. Çünkü bizim amacımız çocuklarımıza temiz bir deniz, temiz bir dünya, temiz bir gelecek bırakmak. Sizlerden temizlik ile ilgili teklif geldiğinde çok mutlu olduk. Siz de bizim gibi denizlerimizin, sahillerimizin temiz kalması için çalışmalar yapıyorsunuz. Ekibimiz talep edilen bütün bölgelerde gönüllü olarak temizlik çalışmaları gerçekleştirecektir" dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da, başta Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon olmak üzere deniz dibi temizliğine katılan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibine teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli dalgıçlar tarafından Datça Limanında yapılan temizlik sonunda denizden yaklaşık 1.400 kg atık çıkarıldı. Temizlik sırasında Datça Belediyesi ve Datça Liman Başkanlığı da bot desteğiyle çalışmalara katkıda bulundu.