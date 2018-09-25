Dalış ekibi Gökova'da

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen, “Cevat Şakir'in izinden Gökova'ya” deniz dibi temizliği Karacasöğüt ve İngiliz Limanı ile başladı.

“Denize En Çok MAVİ Yakışır” sloganı ile gerçekleştirilen deniz dibi temizlik kampanyası kapsamında dalgıçlar Gökova koylarını temizliyor. Bodrum Belediyesi personeli 11 dalgıç ile gerçekleştirilen çalışmaya, Bodrum Denizciler Derneği ve Bodrum Ticaret Odası da destek veriyor.

2016 yılında “Cevat Şakir'in izinden Gökova'ya” sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinin ilk gününde dalgıçlar Karacasöğüt ve İngiliz Limanı'nı temizledi. Sabah Karacasöğüt Limanı'nda başlayan temizlik öğleden sonra İngiliz Limanı'nda devam etti. Temizlik sırasında dalış ekibine, “Oğuz Bey” ahşap yatı ve Katı Atık Toplama Teknesi "Venüs” eşlik etti.

Yedi tüplü ve dört serbest dalgıçtan oluşan dalış ekibi aralarında yangın tüpü, tava, güneşlik şemsiye, halı, battaniye, balıkçı sepetleri, demir parçaları, araba ve motosiklet lastikleri, plastik içecek gibi katı atıkları denizden çıkardı. İki koyda denizden çıkarılan yaklaşık 500 kg. atık Katı Atık Toplama Teknesi "Venüs”e teslim edildi.

İngiliz Limanı'nda yabancı misafirleri ile tatil yapan Bülent Güler, çevreye ve deniz karşı yaptıkları duyarlı çalışmaları için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve dalış ekibine teşekkür ederek şunları söyledi; "Bu çalışmanın yapılması beni çok sevindirdi ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a çok teşekkür ederim. Bu etkinliğe katıldığınız için dalgıç arkadaşlara da çok teşekkür ederim. İnsanlarımızın bilinçlenmesi lazım ve denizlerimizi korumamız lazım."

İsviçre'den ilk defa Türkiye'ye gelen ve tatilini eşi Petra Kahli ile çocukları Moreno Kahli, Laura Kahli ile Türk dostu Bülent Güler'in teknesinde geçiren Hugo Kahli ise duygularını şöyle ifade etti: "Türk insanı çok cana yakın. Denizi ve doğayı çok beğendik. İsviçre'ye döndüğümüzde arkadaşlarımıza Türkiye'nin ne kadar güzel, insanlarının cana yakın ve Türkiye'nin çok güvenli, rahat, huzurlu bir ortama sahip olduğunu söyleyeceğiz."

Gökova koylarının Bodrum denizciliği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı ve arkadaşlarının başlattığı mavi yolculuğun merkezi Gökova'ya denizcilerimiz ellerinden geldiğince koruyup sahip çıkıyor. Biz de Bodrum Belediyesi Dalış Ekibimiz ile birlikte üç yıldır Gökova'ya giderek koylarımızda temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Her yıl görüyoruz ki denizden çıkan atıklar azalıyor. Bu çalışmada görev alan personelimize ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Mavi yolculuğun 72. yılında “Cevat Şakir'in izinde Gökova'ya” sloganıyla çalışmalara başlayan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi; program kapsamında sırasıyla Tuzla, Yedi Adalar, Kissebükü ve Orak koylarını da temizleyecek.