DALKO altın yılını yaşıyor

Bir yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon lira borç ödeyip 1 milyon lira da yatırım yapan DALKO Başkanı Arif Yalılı; “Bütün amacımız kooperatifi yaşatabilmek. Her ne kadar genel kurulda kurumun 3 yıla ihtiyacı var demiş olsam da 2 yılda bütün borçları temizlemek istiyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl göreve geldiğinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalılı, halen eski yönetimin bıraktığı hasarı onarmakla uğraştıklarını söyleyerek, DALKO’nun yaşaması için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Yalılı; “2017 yılı Nisan ayında 2’nci kez bu görevi aldım. Geldiğimizde kurumun 3 milyon borcu vardı. Bunu kooperatifin tüm ortaklarına yazılı olarak bildirdim. Ben bu 3 milyon liraya razı olmuştum ama halen devam ediyor üzerine eklenmeye, 4’ü de bulacak galiba öyle gözüküyor çünkü. 1 yılın ardından tekrar genel kurulumuzu yaptık ve ortaklarımıza gerekli hesabımızı verdik. 1 yıllık süreçte 2 milyon lira borç ödedik, 1 milyon lira yatırım yaptık. Neden yatırım yaptık. Çünkü göreve geldiğimizde kendi özel araçlarımızı seferber ettik. Hiçbir şey yoktu. Kooperatifin geleceğine yönelik yatırımlar yaptık. Soğuk havayı kurduk. Feribot aldık. Geldiğimizde bulduğumuz araçlar, traktöründen, balık taşıdığımız araca kadar hepsi ipotekli" diye konuştu.

Göreve geldiklerinde işe yarar bir tane motor olmadığını öne süren Yalılı; "1’er yaşındaki sürat teknesi motorlarını tamire vermişler. Arkasını aramaya gittik. Tamirciler dediler ki, biz motorları sattık. ‘Bırakıp gittiler, kimse takip etmedi, bizde sattık’ dediler. Bende tutanak tuttum. Yasal işlemleri devam ediyor. Cevabını versin herkes. Amacımız buranın düzene girmesi kurtulması." şeklinde konuştu.

Yalılı; "Burayı 39 personelle devir aldım. Kimse işe girmek istemiyordu. Bir adamı 6-7 ay maaş vermezsen kim çalışır. Ama şimdi yüzlerce iş başvurusu var. 70 personel ulaştım. Bu sayı ile devam ediyorum. Ekim ayından sonra personel sayısını arttıracağım. Dalyan ve Ortaca merkezde yeni satış noktaları açmayı düşünüyorum." dedi.

“KANALIN TEMİZLİĞİNİ YAPIYORUZ”

Yalılı açıklamalarını şöyle sürdürdü; "En fazla üzerinde durduğum konulardan bir tanesi Dalyan Kanalı’nın temizliği, kurumsal olarak, kanalın ve Köyceğiz Gölü’nün tek sorumlusu DALKO. Kanalda dip temizliğini sürdürüyoruz. Ayrıca Sülüngür’de temizlik çalışması yapıyoruz.

Yanlış kararlardan dönülmesi gerekir. Kanal İdare Kurulu diye bir kurul var. Özel bir yönetmeliği var ve Dalyan o yönetmelik ile idare ediliyor. Kurul üyelerinden bir tanesi Dalyan Tekne Kooperatifi. Bu hiç olmaması gereken bir durum. Kendisi ile karar verecek herhangi bir kurum yada kişinin kendi aleyhine olacak karara imza atacağını sanmıyorum. Dalyan Tekne Kooperatifi’nin idare kurulunda olmaması gerekir. Kendisi ile karar verecek mekanizmada olmaması gerekir. Suyun dip ve üst kısmıyla, sazlığıyla, deltasıyla, balığıyla, kaplumbağasıyla ilgilenen DALKO olarak biziz. Yüzey temizliğini yaptık. Kendi ekibimle dip temizliğini de yapacağım. Kanalda 2 metreye varan dolgular var. Bunların alınması lazım. Yapılan yanlışlardan dolayı akıl almaz derecede hasar gördü kanal. Bunun telafisi uzun sürer. Eğer tedavi etmek amacıyla bir program yapar isek. Öyle 1-2 yılda kendine gelecek gibi değil.”