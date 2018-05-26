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26 Mayıs 2018 20:58

Dalyan Kanalı’nın yüzü, gözü açıldı

Dalyan’da, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunca düzenlenen Biathle-Triathle Milli Takım Seçme Yarışları için iskelelerdeki teknelerin kaldırılması kanalın güzelliğini ortaya çıkardı.

Dalyan Kanalı’nın yüzü, gözü açıldı

26 Mayıs 2018 20:58


Dalyan Kanalı’nda yapılan atış, yüzme ve koşu yarışları için özel parkur oluşturuldu. Oluşturulan parkur için yaklaşık 300 metrelik kısımda tekneler kaldırıldı.


Kanal’da teknelerin kaldırılması ile kordon, su ve kral mezarlarının bulunduğu alanda ortaya çıkan görüntünün güzelliği dikkat çekti.


Kanalın güzelliğini yıllardır göremeyen vatandaşlar ise yarışlar ile birlikte Dalyan Kanalı’nı ilgiyle izledi.


Teknelerden arındırışmış kanalın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan turizmciler ve Dalyan’da yaşayan vatandaşlar “ne kadar özel bir manzaramız olduğunu fark ettiniz mi” ifadelerini kullandı.


“Turizmin kaliteli hale gelmesini sağlar”


Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Teknelerin marina tarafına çekilerek, kanalın tekne kirliliğinden arındırılması ve ihtiyaç kadar olan tekenin gelerek yolcularını alması turizme olumlu yönde etki yapar. Dalyan turizminin kaliteli hale gelmesini, misafirlerimizin kanalı, kordonu, suyu, sazlıkları, kral mezarlarını yani doğayı rahatça görmelerini sağlar.” dedi.




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