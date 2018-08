Dalyan Kitap Günleri’ne yoğun ilgi

Dalyan Meydanında, etkinliğe katılan yayın evlerince açılan stantlar ilk saatlerden itibaren yerli ve yabancı kitapseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

20 yayın evi ve 10 yazarın katıldığı kitap günlerinde sergi, söyleşi, imza günleri ve dinletiler gerçekleştirilecek.

Fuarın organizasyonunu üstlenen SNS Fuarcılık’ın ortağı Naime Simsaroğlu, kış aylarında büyük kentlerde gerçekleştirdikleri fuarları, yaz aylarında sahil beldelerinde düzenlediklerini aktardı.

Amaçlarının her koşulda okumaya teşvik etmek olduğunu vurgulayan Simsaroğlu; “Okumanın, tatilin en keyifli aktivitelerinden biri olduğunu insanlara hatırlatmak istiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışının en iyi örneklerinden biri olarak Ortaca Belediyesinin katkıları ile düzenlenen Dalyan Kitap Günleri, 12 Ağustos Pazar gününe kadar açık kalacak. Türkiye’nin en önemli yayın evleri fuarda yer alıyor. Çocuklar başta olmak üzere her yaş ve kesime hitap eden yayınlar mevcut. Kitaplarda indirimli okuyucuya sunuluyor. Okur yazar buluşmaları kapsamında da 10 yazar okurlarıyla buluşacak. Göstermiş olduğu yakın ilgi ve duyarlı yaklaşımı için Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’e çok teşekkür ediyorum, kendisi her konuda etkinliğe destek sağlıyor.” dedi.

Dalyan Kitap Günlerinde, on binlerce kitap ve ünlü yazarlar 12 Ağustos’a kadar kitapseverlerle buluşacak.