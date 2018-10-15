Dalyan Narı sayesinde Uzakdoğu Muğla ve çevresini tanıyacak

Ortaca ve Dalyan'da üretilen vitamin ve sağlık deposu ‘Nar' şimdi de bölgenin turizmde tanıtım aracı oldu.

Öğretim Görevlisi Dr. Nazan Korkmaz'ın, Çin'in Tai'an şehrinde yapılan “3. Uluslararası Nar ve Akdeniz Meyveleri” kongresinde bölgede üretilen narı tanıttığı çalışmasını dinleyen Zhengzhou Meyve Araştırma Enstitüsü ve Çin Tarım Bilimleri Akademisi yetkilileri ülkede önde gelen belgesel yapımcılarına narın belgeselini çekmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine Çin'in en önemli belgesel yapımcılarına sahip olan Shanghai Medya Belgesel Grubu (SMG) ekibi Türkiye'ye gelerek Dalyan Ortaca Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB ) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu'nun desteği ile Nar Belgeseli çekti.

Nar Belgeselinin Ortaca Dalyan Bölgesi'nin tanıtımı ve turizm açısından gelişimi bakımında bulunmaz bir fırsat olduğunun altını çizen DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, 2018 yılında Çin Devlet Televizyonu ve Shangai TV'de yayınlanan Meyve Efsaneleri (Legend of Fruit) adlı belgeselinin 200 milyon kişi tarafından izlendiğini önüzdeki yıl sayının daha da artacağının tahmin edildiğini dile getirdi. Bu belgeselin 25 ülkede çekildiğini ve Türkiye'den yalnızca Nar'ın belgesele konu olduğunu vurgulayan Okutur, ”SMG ekibi çekimlerini tamamladı. Belgeselin 2019 yılının ilk üç ayı içinde yayınlanacağını öğrendik. Özellikle Narlı içli köfte ve aşure, yapımcıların çok ilgisini çekti. Bu belgesel Ortaca ve Dalyan'ın turizm potansiyalini Uzakdoğu'ya taşıyacak çok önemli bir fırsat ve tanıtım aracı olacak. Meyve ve sebze çeşitliliği yönünden Türkiye'nin önde gelen bölgesiyiz. Organik tarım bölgemiz açısından ve marka değeri olarak turizm ve tanıtıma büyük katkı sağlayacak. Bu nedenle nar, narenciye ve endemik bitkilerinin coğrafi işaretinin alınması çok önemli” dedi.