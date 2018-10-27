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Dalyan'da otel yangını

Muğla’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Ortaca’nın Dalyan Mahallesi’ndeki bir otelin çatı katında çıkan yangın kontrol altına alınırken, çatı katı tamamen yandı.

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelin çatı katında çıkan yangın kontrol altına alınırken, çatı katı tamamen yandı.


Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile 112 Sağlık ambulansları sevk edildi. Yangın sonrası otelde konaklayan müşterilerin hızla tahliye edildiği bildirildi. Yangında otelin yaklaşık 200 metrekare çatısının tamamen tutuşması sonrası yandığı açıklandı. Yangına Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman itfaiye amirliklerinden 20 personel ve 7 araç katıldı. Yangın sonrası çatı katında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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