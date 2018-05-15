Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 09:35

Dalyan’da pazarcılar yetkililerden yardım bekliyor

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’nde, Cumartesi günleri kurulan pazarın yeni yerinden memnun olmadıklarını söyleyen esnaflar, yetkilerden yardım talep etti.

Dalyan’da pazarcılar yetkililerden yardım bekliyor

15 Mayıs 2018 09:35


Ortaca Belediyesince, Dalyan Mahallesinde, Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin arka sokağına, İztuzu Caddesi üzerine yapılan 350 satış yerinin bulunduğu pazar yerindeki esnaflar mağdur olduklarını öne sürdü.


Kış aylarından bu yana mücadele verdiklerini söyleyen pazar esnaflarından Mustafa Selçuk; “Yeni kararnamede pazar yerleri kapalı olmalı ama burası kapalı değil ve çok rüzgar alıyor. Biz esnaf olarak burada mağduruz. Rüzgardan, fırtınadan çadırlarımızı kuramıyoruz. Yağmurda zaten açma şansımız yok. Turistler geldiği zaman oturabilecekleri bir yer yok. Etrafımızda ne bir restoran var, ne oturup çay içebilecekleri bir yer var. Çarşıdan çok uzak. Kimse buraya gelmek istemiyor. Bizim derdimizi dinleyecek hiç kimse yok. Bu konuya bir çare bulunmasını istiyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz eski yerimize geçmek istiyoruz. Buraya alışveriş için kimse gelmiyor, burada mağduruz. Mart ayında çöp vergisi adı altında para topladılar. Çöp vergisini ödemeyen yeni yere giremedi. Bize bir çare bulsunlar. Çoğu insan Aydın’dan geliyor. Çoğu insan eleman çalıştırıyor. Kimse emeğinin karşılığını alamıyor. Biz kimden yardım isteyeceğiz. Kime gideceğiz. Yazık günah değil mi bu esnafa. Ekmeğinin peşinde esnaflar olarak bize yardımcı olmalarını istiyoruz.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç