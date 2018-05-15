Dalyan’da pazarcılar yetkililerden yardım bekliyor

Ortaca Belediyesince, Dalyan Mahallesinde, Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin arka sokağına, İztuzu Caddesi üzerine yapılan 350 satış yerinin bulunduğu pazar yerindeki esnaflar mağdur olduklarını öne sürdü.

Kış aylarından bu yana mücadele verdiklerini söyleyen pazar esnaflarından Mustafa Selçuk; “Yeni kararnamede pazar yerleri kapalı olmalı ama burası kapalı değil ve çok rüzgar alıyor. Biz esnaf olarak burada mağduruz. Rüzgardan, fırtınadan çadırlarımızı kuramıyoruz. Yağmurda zaten açma şansımız yok. Turistler geldiği zaman oturabilecekleri bir yer yok. Etrafımızda ne bir restoran var, ne oturup çay içebilecekleri bir yer var. Çarşıdan çok uzak. Kimse buraya gelmek istemiyor. Bizim derdimizi dinleyecek hiç kimse yok. Bu konuya bir çare bulunmasını istiyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz eski yerimize geçmek istiyoruz. Buraya alışveriş için kimse gelmiyor, burada mağduruz. Mart ayında çöp vergisi adı altında para topladılar. Çöp vergisini ödemeyen yeni yere giremedi. Bize bir çare bulsunlar. Çoğu insan Aydın’dan geliyor. Çoğu insan eleman çalıştırıyor. Kimse emeğinin karşılığını alamıyor. Biz kimden yardım isteyeceğiz. Kime gideceğiz. Yazık günah değil mi bu esnafa. Ekmeğinin peşinde esnaflar olarak bize yardımcı olmalarını istiyoruz.” dedi.