Dalyan’da tatilciler “dolmuş” kuyruğuna girdi

Dalyan iskelesindeki tekneler tatilcilere yetişmekte zorlandı. Tatilciler dolmuş teknelerle plaja ulaşabilmek için kuyruk oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve ilçelerinde yoğunluk yaşandı. Tatilciler, Güneyege sahillerindeki tesisleri ve sahilleri doldurdu. Özellikle gözde turizm noktası Dalyan’da, ünlü İztuzu Plajı’na ulaşmak isteyen tatilciler iskelede kuyruk oluşturdu, dakikalarca dolmuş tekne bekledi.

Sabah erken saatlerde Dalyan iskelesine gelen tatilciler, tarihi Kaya Mezarları manzarası eşliğinde Dalyan Kanalı’nda tekne turu yapma fırsatı buldu. Dalyan’dan teknelerle Çamur banyosu, Sultaniye Kaplıcaları, Kaunos Antik Kenti ve İztuzu Plajı’na ulaşan tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Dalyan Tekne Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Demir, tatil süresince yoğun talebe karşılık vermek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Demir, kooperatiflerine ait 120 teknenin yanı sıra diğer kooperatif ve şirketlerle beraber 400’ün üzerinde tekneyle hizmet verildiğini aktardı.

Dolmuş teknelerle tatilcileri Dalyan Kanalı’ndan teknelerle Çamur banyosu, Sultaniye Kaplıcaları, Kaunos Antik Kenti ve İztuzu Plajı’na taşıdıklarını ifade eden kooperatif başkanı Demir, “Bayram tatili süresince günlük yaklaşık 10 bin tatilcinin teknelerle ulaşımını sağladık. 4 gün yoğunluk yaşandı. Yarından itibaren de sezonun normal seyrine döneceğini tahmin ediyoruz.” dedi.