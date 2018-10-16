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Dalyan'da trafo yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi Sarısu sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi Sarısu sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Sarısu sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görenlerin haber vermesi ile olay yerine Jandarma, itfaiye ve AYDEM ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından AYDEM ekiplerince yanan trafo değiştirildi. Yangın nedeni ile Maraş Caddesi ve Sarısu sokakta elektrik kesintisi yaşandı.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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