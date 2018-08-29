Dalyan’ı İsviçre’de tanıtacaklar

Gazeteciler, Ortaca Belediyesi ile Dalyanlı turizmcilerin konuğu oldu.

Gazeteciler; Esther Wyss Aebi, Barbara Blunschi-Rohner, Gerhard Gretz ve Ines Constance de Boel, 22 ve 23 Ağustos’ta Dalyan ve çevresini gezerek, bölgeyi yakından tanıdı.

Dalyan’da bulundukları süre içerisinde Kaunos Antik Kenti, İztuzu Plajı’nı gezen İsviçreli gazeteciler çamur banyosunu da deneyimledi.

Öte yandan caretta caretta ile ünlü İztuzu sahilinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (DEKAMER) ziyaret eden basın mensupları, burada yetkililerden bilgi aldı.

Turun ardından gezi notları ve fotoğraflarla bölgeden ayrılan İsviçreli gazetecilerin, deneyimlerini çalıştıkları gazetelerde okuyucularıyla paylaşarak, Dalyan ve çevresini ülkelerinde tanıtacakları öğrenildi.

Bölgeye gelen gazetecilerle yakından ilgilenen turizmci Ali Mürşit Yağmur, İsviçrelilerin Dalyan’ın doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Yağmur; “Misafirlerimiz bölgenin oda kahvaltı konsepti ve doğal güzelliklerini çok beğendiler. İsviçre toplumunun bu konsepti çok seveceğini vurguladılar. İsviçreli turistlerin genelde Eylül, Ekim ayları içerisinde tatil tercihlerini yaptıklarının bilgisini verdiler. Bu aylarda İsviçreli misafirlerimizi bölgemizde ağırlamamız için çok uygun. Gazeteciler; Esther Wyss Aebi, Barbara Blunschi-Rohner, Gerhard Gretz ve Ines Constance de Boel’in Dalyan’ımıza yaptığı ziyaretin çok verimli geçtiğini ve turizmimize, tanıtımımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.