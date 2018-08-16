Dalyan’ın enleri seçiliyor: 1 çifte 1 hafta ücretsiz tatil fırsatı

Dalyan’a gelen tatilciler, dalyanikesfet facebook ve instagram sayfalarını ziyaret ederek hizmet aldıkları işletmeleri değerlendirebilecek.

En iyi işletmelerin, 19 Ağustos-30 Eylül’de bölgede tatilini geçirenlerin değerlendirmeleri ile jüri tarafından belirleneceği, Dalyan’da geçirdiği tatilden fotoğraf ve videolarını paylaşan jürinin belirleyeceği şanslı bir çiftin ise gelecek yıl ücretsiz tatil yapma fırsatı bulacağı açıklandı.

Tarihi kaya mezarları manzarası ile ünlü Kaunos Çay Bahçesinde “Dalyan’ın Enleri” projesinin tanıtımı yapıldı. Gazeteci Ersin Turan ve Turizmci Ali Mürşit Yağmur tarafından başlatılan projeye, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, turizmciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi.

Dalyan destinasyonunu tanıtmak amacıyla birçok etkinlik yaptıklarını hatırlatan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; “İletişimin ve ulaşımın gelişmesi ile birlikte dünyada gezilebilecek yerler çoğaldı. Bu çoğalma ile birlikte turizm yörelerinin daha çekici olmaları için kendi kalitelerini arttırmaları gerekiyor. Sivil inisiyatif olarak adlandırdığımız gazeteci Ersin Turan ve turizmci Ali Mürşit Yağmur’un önderliğinde bir yarışma düzenleniyor. Sadece, Dalyan’a gelen konuklarımız katılabilecek. Ayrıca kendi iç denetim mekanizmamızı çalıştırmak açısından önemlidir diye düşünüyorum. Turizmin kalitesini arttırmak ve bölgenin daha cazip hale gelmesi adına önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Bölge turizmcilerinin kalitede rekabet etmesi gerektiğinin altını çizen DALKO Başkanı Arif Yalılı; “Bu uygulama kalitede rekabeti ön plana çıkmış olur, turizme büyük katkısı olacağına inanıyorum.” dedi.

- “Kaliteyi arttırmayı amaçlıyoruz”

Dalyan bölgesinin tarihi, doğası, denizi ile çok güzel olduğunu söyleyen Ali Mürşit Yağmur; “Yıl boyunca tesisler tatilcilere hizmet veriyor. Sezon sonunda hem işletmelerin kaynaşmasını hem de turizmciye bir ödül vermeyi istiyoruz. Güzel eleştiriler ile kalitemizi daha ne kadar artırabiliriz onun mücadelesini veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Turizmci Ali Mürşit Yağmur ile birlikte planlayarak projeyi gündeme getirdiklerini aktaran gazeteci Ersin Turan, “Dalyan’a gelen ziyaretçilerin değerlendirmeleri ile en iyiyi seçmeyi amaçlıyoruz. Turizmci arkadaşlarımıza teşvik olacağına inanıyorum. Hem de gelen vatandaşların daha bilinçli tatil yapmalarını sağlamak amacındayız.” dedi.

- “1 hafta ücretsiz tatil fırsatı”

Proje kapsamında sosyal medya üzerinden yılın en iyi tatilcisini de seçeceklerini belirten Turan, şunları kaydetti; “Dalyan’a gelen ve çektikleri en güzel anılarını sosyal medya sayfamızda paylaşan ziyaretçiler arasından jürinin belirleyeceği bir çifte ücretiz tatil imkanı sunacağız. İşletmeler için olumsuz yorumlarda muhakkak gelecektir. Yorumların değerlendirmesini jüriye bırakacağız. Adres ve telefon numarası olmayan yorumları ise göz ardı edeceğiz. Çünkü amacımız turizmcileri karalamak değil.”

Tatilciler, facebook.com/dalyanikesfet veya instagram.com/dalyanikesfet sayfalarını ziyaret ederek hizmet aldıkları işletmeleri değerlendirebilecek. Tatilini Dalyan’da geçiren çiftler ise ücretsiz tatil fırsatı için fotoğraf ve videolarını sayfada paylaşabilecek.