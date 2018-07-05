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05 Temmuz 2018 09:25

Dalyanlı turizmcilerden Acun Ilıcalı’ya çağrı

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Dalyan Mahallesi’nde turizmciler, yapımcı Acun Ilıcalı’ya Survivor çekimlerini bölgede yapması için çağrıda bulundu.

Dalyanlı turizmcilerden Acun Ilıcalı’ya çağrı

05 Temmuz 2018 09:25


2 bin 500 yıllık kaya mezarları manzarası ile ünlü Kaunos çay bahçesinde bir araya gelen turizmciler, ellerinde “Sevgili Acun Survivor’ı Dalyan’a bekliyoruz” pankartı ile Ilıcalı’yı Dalyan’a davet etti. Turizmcilerin basın açıklamasına Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de katılarak destek oldu. Basın açıklaması yapan grup, Ilıcalı’ya başsağlığı dileklerini iletti.


Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelikle Acun Medya ailesine başsağlığı dilemek istiyorum hem kendi şahsım, hem de Dalyan’daki turizmciler adına. Yaşanan acı olayın ardından Acun beyin Dominik’te çekim yapmayacağı haberleri çıktı. Biz de Dalyan’ın doğası ile Dominik’i aratmayacak bir yapıya sahip olduğunu bildiğimiz için bundan sonra yapılacak Survivor çekimlerinin bölgemizde yapılmasını yerel yönetim ve turizmci arkadaşlar olarak Acun beyden talep ediyoruz. Acun beyin Dalyan’ımıza da çok ciddi bir katkısı olacaktır" diye konuştu.


Geçtiğimiz yıl Rus bir yapım şirketinin Survivor formatındaki yarışmanın çekimlerini Kargıcak Koyunda yaptığını hatırlatan Başkan Karaçelik, "4-5 ay süreyle bu çekimler yapıldı. Dünyada izlenen bir yapımdı. Rusların böyle bir çekim için burayı tercih etmesi mekan olarak buranın uygun olduğunu gösteren bir delildir" dedi.


Turizmci Ali Mürşit Yağmur, "Dalyan bölgesi, turizm, organizasyon ve film çekimleri açısından bulunmaz bir bölge. Özellikle geçen sene Rus Survivor yarışmasının burada çekilmesi bunun göstergesi. Biz Acun Medya ve Survivor yarışmasını Dalyan’a bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Turizmci Alev Kılıç ise şunları söyledi:


"Dalyan, izlenme oranı en yüksek programlardan biri olan Survivor’ı fiziki ve kültürel olarak kabullenebilecek, sahiplenebilecek durumda. Temennimiz yarışmanın burada yapılması."


Acun Medya çalışanı Alper Baycın, Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik’te uğradığı saldırı sonucu öldürülmüştü. Yaşanan acı olayın ardından yarışmanın canlı yayınlanacak finali iptal edilmişti.




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