Damperi açık unutulan kamyon mobese sistemini parçaladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, damperi açık bir şekilde karayolunda seyreden kamyonun çarptığı plaka tanıma sistemlerinin bulunduğu mobese kameralarını parçaladı.

Edinilen bilgiye göre; 48 JB 726 plakalı kamyonuyla taşıdığı malzemeyi boşaltan Hasan T., işini bitirdikten sonra damperi indirmeyi unuttu. Damperi açık halde hareket eden kamyon Muğla-Fethiye karayolu Çiftlik mevkisinde, üst geçit şeklinde kurulan araç plakası tanıma için kullanılan kobese kameraların monte edildiği düzeneğe çarptı. Çapmanın etkisiyle damper düzeneğe takıldı ve kameraların bağlı bulunduğu sistemin ayakları kısmen yerden söküldü. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada araç plaka tanıma sistemi ve kamyonda hasar oluştu.

Trafiğe kapanan kara yolu, polis ekiplerinin yönlendirmesiyle yan yollardan sağlandı. Kamyonun vinç vasıtasıyla takıldığı yerden çıkarılmasının ardından kara yolu trafiğe açıldı.