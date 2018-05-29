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29 Mayıs 2018 09:26

Datça Anadolu Lisesinden anlamlı etkinlik

Datça Anadolu lisesi öğrencileri, trafik kuralları hakkında vatandaşları bilinçlendirmek için yaya geçidinde etkinlik düzenledi.

Datça Anadolu Lisesinden anlamlı etkinlik

29 Mayıs 2018 09:26



Datça Kazım Yılmaz Anadolu Lisesi 10.B öğrencileri dünyada yaşanan trafik kazaları sonucu her yıl 1.3 milyon insanın öldüğü ve 50 milyon insanın da yaralandığı kazalara dikkat çekebilmek için kendi hazırladıkları pankart, tişört, broşür, anket ve röportajlar hazırlayarak bugün Datça Kazım yılmaz ilköğretim okulu önünde bulunan yaya geçidini kullanan öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri için yardımcı oldular.



Yaya geçidini kullanan vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtarak trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundular ayrıca araçları kullanan kişilere broşür vererek trafik kurallarını hatırlattılar.



Trafik etkinliğine Datça ilçe milli eğitim müdürü Ferman Akbulut Datça Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Bahadır ile öğretmen Mehtap Yüksel Kazım Yılmaz ilköğretim okulu müdürü Songül Çelik katılarak öğrencilerin etkinliğine destek verdiler.



Öğrenciler taşıdıkları pankartlarla trafik kurallarını ve trafikte uyulması gereken kuralları taşıdıkları pankart tişört ve broşürlerle vatandaşlara anlatmaya çalıştılar.




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