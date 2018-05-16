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16 Mayıs 2018 09:56

Datça Cemevi resmi ibadethane olarak kabul edildi

Datça Hacı Bektaş ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Başkanı Murat Yıldırım, Datça Cemevinin resmi ibadethane olarak kabul edildiğini belirtti.

Datça Cemevi resmi ibadethane olarak kabul edildi

16 Mayıs 2018 09:56


Şube Başkanı Murat Yıldırım, yaptığı açıklamada “Anadolu Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi olarak yaptığımız çalışmalarda bir adım daha ilerledik. 2017 yılından bugüne kadar Aydem Elektrik ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına yaptığımız başvurularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve ülkemizdeki Yargıtay kararları doğrultusunda ibadethanemiz olan cemevimizin elektrik su giderlerinin devletin ibadethanelere sunduğu olanaklar dahilinde değerlendirilmesini istedik. Bu başvurularımız neticesinde 2017 Kasım ayında cemevimiz resmi ibadethane olarak kabul edilmiş ve Aydem ile bu kapsamda sözleşme yapılmıştır ve ibadethane olarak kabul edilmesi sebebiyle de abonelik ücreti alınmamıştır. 14 Mayıs 2018 tarihinde ise MUSKİ ile yapılan abonelik sözleşmesiyle cem evimiz ibadethane olarak kabul edilmiş ve böylece Muğla’da bir ilke daha imza atmıştır” dedi.




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