Datça Esnaf Kefalet Kooperatifi kongresinde dostluk kazandı

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapılan kongreye, 3. Bölge Esnaf Sanatkârlar Kredi Kooperatifi Başkanı Necip Saraç, Bölge Birliği Başkan vekili Süleyman Can, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürü Vildan Yüce, Datça Halk bankası müdürü Esma Ateş, Halk bankası Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir, Çine Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Özden, Marmaris Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Şencan, Marmaris Şoförler Odası Başkanı İbrahim Tarımın yanı sıra çok sayıda üye ve davetli katıldı.

Açık oylama ile gerçekleşen seçimlerde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Demirtaş ile Esnaf ve Kefalet Kooperatifi’nin mevcut başkanı Hasan Esat Deniz yarıştı. Genel kurulda 462 üyeden 220’si seçimde oy kullandı. El kaldırarak yapılan oylamada, mevcut Kooperatif Başkanı Hasan Esat Deniz, 196 oy alarak 3 yıllığına güven tazeledi. Diğer aday Cemal Demirtaş ise 24 oy aldı.

Kendisini bir kez daha bu göreve layık gören kooperatif ortaklarına teşekkür eden Hasan Esat Deniz, "Siz sayın değerli ortaklarımız bugün işinizi gücünüzü bıraktınız, geldiniz bizi burada yalnız bırakmadınız. Bizleri onurlandırdınız. Bizlere tekrar üç yıllığına görev verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bu üç yıl içinde sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar sizlerin yanınızda olacağız. Şahsım ve ekibim adına tekrar teşekkür ederim" dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

3. Bölge Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Necip Saraç da, kongre sonucunda yeniden kooperatif başkanlığına seçilen Hasan Esat Deniz’i tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Konuşmasında birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine dikkat çeken Saraç, "Datça bu güne kadar parasız kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Sizin başınız ağrıdığında başkanımızın ve ekibinin dişi ağrıyacak. Sizlerin dertlerine derman olmak için gece gündüz demeden çalışacaklar. Para yetmediğinde bizi arayacaklar. Biz de Datça’ya Datça esnafımıza gümbür para göndereceğiz. Yeter ki siz burada birliğinizi ve beraberliğinizi bozmayınız. Birlik ve beraberlik olduğu yerde huzur olur, mutluluk olur. İş de olur aş da olur. Kavga olan yerde bir şey olmaz. Para kavgadan kaçar, para kavgadan korkar. Para mutluluğun ve huzurun olduğu yer de olur. Değerli başkanımızı zaten eskiden beri tanıyoruz. Bizim eski dostlarımızdan kadim dostlarımızdan. Yapısıyla, duruşuyla ağır bir dostumuz. Onun için kredi adam gibi adama verilir. Para da var pul da var" diye konuştu.