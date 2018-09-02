Datça ikinci kez ünlüleri ağırlamaya hazırlanıyor

Datça’da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Datça Altın Badem Ödül Törenine yıldız yağacak.

6 Eylül Perşembe akşamı, Datça Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek olan ödül törenini Jess Molho ve Şebnem Scheafer birlikte sunacak. Çok sayıda ünlünün katılması beklenen ödül törenine Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, arabesk müziğinin kralı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, sanatçı Soner Olgun ve Ahmet Selçuk İlkan gibi sanat camiasından ünlüler katılacak.

Sanattan spora 7 kategoride dağıtılacak olan ödüller için oylamalar sonlandı ve kazanan isimler belirlendi.

Nefeslerin tutulduğu ödül töreninde, başta Datça halkı olmak üzere herkes, 6 Eylül’de gerçekleşecek olan ödül törenini bekliyor.2. Datça Altın Badem Ödülleri Töreninde konukları birbirinden ilginç sürprizlerin beklediği de ifade edildi. 5-7 Eylül tarihleri arasında Datça’da gerçekleşecek olan ödül töreninin 6 Eylül’deki galasından önce Mehmet Ali Ağa Konağı’nda özel davetlilerin katılımıyla bir kokteyl gerçekleştirilecek. Datça Limanı’ndaki kortej yürüyüşünün ardından tüm konuklar, Datça Amfi Tiyatro’daki yerlerini alacak ve Datça Altın Badem Ödülleri, 6 Eylül Perşembe akşamı 2. kez sahiplerini bulacak.