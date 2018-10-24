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Datça jandarması kaçak içki imalathanesini ortaya çıkardı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak içki imalathanesine dönüştürülmüş bir ev ortaya çıkartıldı.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak içki imalathanesine dönüştürülmüş bir ev ortaya çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre; yasadışı alkol üretimi ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Kızlan Mahallesinde ikamet eden M.K.K'nin evi ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada neticesinde 1 adet fermantasyon cihazı ve bu cihaza ait bağlantı aparatları, 7 litre civarında rakı olduğu değerlendirilen alkol maddesi, 13 şişe içerisinde el yapımı damıtılmış toplamda 7 litre alkol maddesi, alkol maddesi üretimi için mayalanma aşamasında 4 damacana su bidonu içerisinde yaklaşık 80 litre karışım ele geçirdi.


Ele geçirilen suç unsurları muhafaza altına alınırken, ifadesine başvurulan şüpheli M.K.K., serbest bırakıldı.

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