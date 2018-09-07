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07 Eylül 2018 08:04

Datça jandarmasından öğretmenlere trafik bilgilendirmesi

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, 17 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından okullardaki görevli öğretmenlere bilgilendirme yapıldı.

Datça jandarmasından öğretmenlere trafik bilgilendirmesi

07 Eylül 2018 08:04


2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacak olması nedeniyle Datça Kaymakamlığının koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce jandarma sorumluluk alanında bulunan mahallerdeki okullarda görevli öğretmenlere yönelik genel trafik eğitim semineri düzenlendi. Seminerde hem sürücü olarak uyulması gereken kurallar hem de eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin okul servis araçlarından faydalanma esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.


Velilerin çocuklarını teşvik etmek amacıyla motosiklet alma yönünde teşviklerde bulundukları, bunun da sürücü belgesiz araç kullanma kask kullanmama gibi birçok sorunu beraberinde getirdiği ve kaza riskini artırdığını belirten yetkililer, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemine vurgu yaptı. Öğretmenlerin de trafik konusunda çocukları ve ailelerini sık sık uyarmalarının kazaların önüne geçme yönünde faydalı olacağını belirten yetkililer, bu konudaki bilgilendirme seminerlerinin devam edeceğini, bu hususta tüm öğretmenlerden ve ailelerden de yardım beklediklerini ifade etti.


Üzücü olayların yaşanmaması için okul servis şoförlerinin de kurallara uymasının eğitim dönemi boyunca kontrol edileceğini, kurallara uymayan okul servis araçları hakkında gerekli yasal işlemlerin tereddütsüz yapılacağını belirten yetkililer, öğretmen ve öğrencilerimize yeni eğitim döneminde başarı diledi.




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