Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 09:48

Datça Kaymakamlığından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

Datça Kaymakamı Vehbi Bakır tarafından verilen iftar yemeği, şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi.

Datça Kaymakamlığından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

08 Haziran 2018 09:48



Ramazan ayı dolayısıyla Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, ilçede yaşayan şehit ve gazi yakınlarıyla ilçede görev yapan kamu kurum amirlerinden oluşan kalabalık bir topluluğa Datça’nın Karaköy Mahallesinde iftar yemeği verdi. İftarın açılışı imam hatip Birol Uşaklı’nın okuduğu Kuran tilavetiyle başladı. Yapılan dualarla şehitler anıldı, gazilere acil şifalar dilendi.



İftar programında bir konuşma yapan İlçe Baymakamı Vehbi Bakır, “İftar programını ilçemizde yaşayan şehit ve gazi yakınları ile ilçemizde görev yapan kurum amirleriyle sınırlı tuttuk. Gönül isterdi ki daha çok vatandaşımızı ağırlayabilelim ancak olanaklarımız çerçevesinde bu kadar kişiyi davet edebildik. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun” dedi.



Daha sonra İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır ile eşi, masaları tek tek dolaşarak iftara katılanların Ramazanını kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç