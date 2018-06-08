Datça Kaymakamlığından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

Ramazan ayı dolayısıyla Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, ilçede yaşayan şehit ve gazi yakınlarıyla ilçede görev yapan kamu kurum amirlerinden oluşan kalabalık bir topluluğa Datça’nın Karaköy Mahallesinde iftar yemeği verdi. İftarın açılışı imam hatip Birol Uşaklı’nın okuduğu Kuran tilavetiyle başladı. Yapılan dualarla şehitler anıldı, gazilere acil şifalar dilendi.

İftar programında bir konuşma yapan İlçe Baymakamı Vehbi Bakır, “İftar programını ilçemizde yaşayan şehit ve gazi yakınları ile ilçemizde görev yapan kurum amirleriyle sınırlı tuttuk. Gönül isterdi ki daha çok vatandaşımızı ağırlayabilelim ancak olanaklarımız çerçevesinde bu kadar kişiyi davet edebildik. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun” dedi.

Daha sonra İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır ile eşi, masaları tek tek dolaşarak iftara katılanların Ramazanını kutladı.