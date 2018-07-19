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19 Temmuz 2018 09:54

Datça Kitap Günleri başlıyor

Datça Kitap Günleri, 20 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Datça Kitap Günleri başlıyor

19 Temmuz 2018 09:54

Etkinlik boyunca birçok ünlü yazar ve çizer kitapseverlerle buluşacak.



Datça Kitap Günleri ile ünlü yazarlar Datça’da kitapseverlerle bir araya gelecek. 20 Temmuz’da başlayacak olan etkinlik 29 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek dev kültür etkinliği kapsamında Türkiye’nin saygın yayınevleri ve tanınmış yazarlar ağırlanacak. Kasabada misafir edilecek yazarların yanı sıra Datça’yı mesken tutmuş Datça’nın yazarları da okurlarıyla buluşacak. Datça Belediyesi ile SNS Fuarcılık’ın ortak organize ettiği Datça Kitap Günlerinde yazarlar kitaplarını okurları için imzalayacak.



Yazarların İmza Günleri


20 Temmuz Cuma


İsmail Saymaz


Fulsen Türker


20 Temmuz Cuma / 29 Temmuz Pazar


Barış Şimşek


Uğur Tuna


İbrahim Özay


21 Temmuz Cumartesi


Yılmaz Aslantürk / Otisabi


Şükrü Erbaş


22 Temmuz Pazar


Raşit Öztürk


23 Temmuz Pazartesi


Özge Ç. Denizci


24 Temmuz Salı


M. Özgür Mutlu


25 Temmuz Çarşamba


Korhan Atay


Figen Kumru


26 Temmuz Perşembe


Hasan Gürkan


27 Temmuz Cuma


Kamil Erdem


Cezmi Ersöz


Mine Söğüt


27 Temmuz Cuma / 28 Temmuz Cumartesi


Necati Demirci


Nihan Ertem


Cem Gülbent


Caner Yaman


28 Temmuz Cumartesi


Jehan Babur


Kemal Sümer


28 Temmuz Cumartesi / 29 Temmuz Pazar


Bilal Sami Gökdemir


29 Temmuz Pazar


Aydın Şimşek




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