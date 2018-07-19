Datça Kitap Günleri başlıyor

Etkinlik boyunca birçok ünlü yazar ve çizer kitapseverlerle buluşacak.

Datça Kitap Günleri ile ünlü yazarlar Datça’da kitapseverlerle bir araya gelecek. 20 Temmuz’da başlayacak olan etkinlik 29 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek dev kültür etkinliği kapsamında Türkiye’nin saygın yayınevleri ve tanınmış yazarlar ağırlanacak. Kasabada misafir edilecek yazarların yanı sıra Datça’yı mesken tutmuş Datça’nın yazarları da okurlarıyla buluşacak. Datça Belediyesi ile SNS Fuarcılık’ın ortak organize ettiği Datça Kitap Günlerinde yazarlar kitaplarını okurları için imzalayacak.

Yazarların İmza Günleri

20 Temmuz Cuma

İsmail Saymaz

Fulsen Türker

20 Temmuz Cuma / 29 Temmuz Pazar

Barış Şimşek

Uğur Tuna

İbrahim Özay

21 Temmuz Cumartesi

Yılmaz Aslantürk / Otisabi

Şükrü Erbaş

22 Temmuz Pazar

Raşit Öztürk

23 Temmuz Pazartesi

Özge Ç. Denizci

24 Temmuz Salı

M. Özgür Mutlu

25 Temmuz Çarşamba

Korhan Atay

Figen Kumru

26 Temmuz Perşembe

Hasan Gürkan

27 Temmuz Cuma

Kamil Erdem

Cezmi Ersöz

Mine Söğüt

27 Temmuz Cuma / 28 Temmuz Cumartesi

Necati Demirci

Nihan Ertem

Cem Gülbent

Caner Yaman

28 Temmuz Cumartesi

Jehan Babur

Kemal Sümer

28 Temmuz Cumartesi / 29 Temmuz Pazar

Bilal Sami Gökdemir

29 Temmuz Pazar

Aydın Şimşek