Datça Kitap Günleri başlıyor

Etkinlik boyunca birçok ünlü yazar ve çizer kitapseverlerle buluşacak.
Datça Kitap Günleri ile ünlü yazarlar Datça’da kitapseverlerle bir araya gelecek. 20 Temmuz’da başlayacak olan etkinlik 29 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek dev kültür etkinliği kapsamında Türkiye’nin saygın yayınevleri ve tanınmış yazarlar ağırlanacak. Kasabada misafir edilecek yazarların yanı sıra Datça’yı mesken tutmuş Datça’nın yazarları da okurlarıyla buluşacak. Datça Belediyesi ile SNS Fuarcılık’ın ortak organize ettiği Datça Kitap Günlerinde yazarlar kitaplarını okurları için imzalayacak.
Yazarların İmza Günleri
20 Temmuz Cuma
İsmail Saymaz
Fulsen Türker
20 Temmuz Cuma / 29 Temmuz Pazar
Barış Şimşek
Uğur Tuna
İbrahim Özay
21 Temmuz Cumartesi
Yılmaz Aslantürk / Otisabi
Şükrü Erbaş
22 Temmuz Pazar
Raşit Öztürk
23 Temmuz Pazartesi
Özge Ç. Denizci
24 Temmuz Salı
M. Özgür Mutlu
25 Temmuz Çarşamba
Korhan Atay
Figen Kumru
26 Temmuz Perşembe
Hasan Gürkan
27 Temmuz Cuma
Kamil Erdem
Cezmi Ersöz
Mine Söğüt
27 Temmuz Cuma / 28 Temmuz Cumartesi
Necati Demirci
Nihan Ertem
Cem Gülbent
Caner Yaman
28 Temmuz Cumartesi
Jehan Babur
Kemal Sümer
28 Temmuz Cumartesi / 29 Temmuz Pazar
Bilal Sami Gökdemir
29 Temmuz Pazar
Aydın Şimşek