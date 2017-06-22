Datça’da buldukları tarihi eseri satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre; İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edinilen istihbarı bilgi neticesinde Datça Knidos antik kenti kıyrap mevkiinde şüpheli 3 şahıs tarafından tarihi eser çıkarılarak pazarlanmak üzere evlerinde sakladıkları tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar neticesinde saklanan tarihi eserler ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alındı.

Datça Cumhuriyet savcılığının talimatı ile tarihi eserlere el konularak şüpheliler adli makamlara teslim edildi. Yakalanan tarihi eser kaçakçıları yapılan sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yakalanan tarihi eserlerin yapılan incelemeler sonucu 2500 yıllık olduğu bildirildi.

Datça jandarma komutanlığı ekiplerince başarılı bir operasyonla ele geçirilen tarihi eser ve 3 şüpheli şahıs ve bağlantıları hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.