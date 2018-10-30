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Datça'da Ekim sonu deniz keyfi devam ediyor

Yurdun büyük bir bölümünde soğukların kendisini hissettirdiği Ekim ayının son gününde Muğla’nın Datça ilçesinde deniz keyfi devam ediyor.

Yurdun büyük bir bölümünde soğukların kendisini hissettirdiği Ekim ayının son gününde Muğla'nın Datça ilçesinde deniz keyfi devam ediyor.


Yurdun doğusunda kar yağışıyla birlikte olumsuz hava koşullarının etkili olmaya başladığı Ekim ayının son günlerinde yazdan kalma günlerin devam ettiği Datça'da son deniz keyifleri yaşanıyor. Hava sıcaklığının 26 dereceleri bulduğu Datça'da Hastanealtı ve Kumluk plajları deniz tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Tatilcilerin bir bölümü denizde suyun keyfini çıkartırken, birçok kişi ise sahilde güneşin tadını çıkartıyor.

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