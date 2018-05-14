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14 Mayıs 2018 09:30

Datça’da engelliler gönüllerince eğlendi

Datça Belediyesi ile Datça Engelim Olmayın Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe aileleriyle katılan engelliler gönüllerinde eğlendi.

Datça’da engelliler gönüllerince eğlendi

14 Mayıs 2018 09:30


Datça’nın farklı yerlerinden engelli vatandaşlar ve aileleri Datça Belediyesi’nin temin ettiği vasıtalarla Kent Park’a getirildi. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, yardımcısı İnci Bilgin, Halkla İlişkiler Müdiresi Özlem Caner, Basın Sorumlusu Osman Akın ve Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar özel misafirleri kapıda karşıladı.


Tek tek masalarla ilgilenen Başkan Uçar hal hatır sordu. Engelli vatandaşların doyasıya eğlendiği piknik şöleninde, şarkılar türküler söylendi.


Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, yaptığı açıklamada; “Engellilerin her zaman bir piknik alanına gitmesi kolay değil. Engelli vatandaşlarımızı evlerinden alarak Datça’mızın en güzel yerlerinden Kent Parkımızda onları bir gün için de olsa bir araya getirip piknik havası içinde buluşturabiliyorsak, onlara farklı bir gün yaşatabiliyorsak ne mutlu bizlere diyorum. Hangi şartlarda olursa olsun bana göre en doğal hak yaşam hakkıdır. Onların yaşamına bir renk katabilirsek Belediye olarak, vatandaş olarak bizi çok mutlu eder. Bu etkinlik geleneksel hale geldi, bundan sonra da devam edecek” dedi


Hayatta karşılaştıkları olumsuzlukları bir günlüğüne olsa da unutan engelli vatandaşlar, oyun havaları eşliğinde stres atarak gün boyunca enerji depoladı.


Gerçekleşen pikniğe Datça Kaymakamı Vehbi Bakır ve Garnizon Komutanı Erdim Fahri Zeren de katıldı.




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