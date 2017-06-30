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30 Haziran 2017 22:04

Datça’da ilk yerel tohum hasadı yapıldı

Datça Yerel Tohum Derneği tarafından hayata geçirilen uygulama alanında üretilen milli sebzelerin ilk hasadı yapıldı.

Datça’da ilk yerel tohum hasadı yapıldı

30 Haziran 2017 22:04


Datça Yerel Tohum Derneği, Datça’nın Kızlan Mahallesinde kiraladığı 8 bin metrekarelik tarım arazisinde günümüzde bulunmayan yerel tohumlardan bulabildiklerini ekti. Dernek üyeleri tarafından yetiştirilen milli sebzelerin ilk hasadı düzenlenen şenlikle yapıldı. Dernek üyeleri yetişen sebzelerden yeni tohumlar elde ederek bunları tarım sektörüne kazandırmayı amaçlıyor.


Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş yerel sebze tohumlarını bularak onları tekrar yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek; “Burası yerel tohum üretim alanıdır. Halkımıza tamamen zehirsiz tarlada zehirsiz tohum yetiştirerek onların bu sebzeleri yetiştirerek halkımıza sunmalarını sağlamaktır. Biz burada gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Tamamen kendi imkanlarımızla tohum üreterek halkımızın kullanımına sunmayı amaçlıyoruz. 7-8 dönümlük arazide gece gündüz 10 ile 20 kişilik ekibimizle çalışarak yerel tohumlarımızdan organik sebze üretiyoruz. Eğer bize destek verilirse iddia ediyorum burada üreteceğimiz yerel tohumlarla sadece Datça yarımadasını değil, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacağımıza inanıyorum. Yeter ki bize destek sağlansın” dedi.


“İnsanların ağız tadı bozuldu”


Yetiştirdikleri ürünlerin ilk hasadını yaptıklarını kaydeden Karacan, “Bundan sonraki yıllarda üretilecek olan sebzelerin tohumluk olarak kalacak olanları belirledik, bunları işaretledik. Geri kalanını burada çalışan emek sarf eden arkadaşlarımıza ikram edeceğiz. Bu ürünlerin ne kadar lezzetli olduğunu görecekler. Çünkü artık insanların ağız tadı bozuldu. Burada yetiştirdiğimiz ürünler onların ağız tadını tekrar hatırlatacaktır” diye konuştu.




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