Datça’da öğrenciler geleceklerine yön verdi

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Adım Adım YGS’ye” adlı motivasyon etkinliği düzenledi.



Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede eğitim veren liselerde okuyan son sınıf öğrencileri ile ilçe yöneticileri ve çeşitli meslek grubu yöneticileri bir araya getirdi. Konuklar, mesleki deneyim ve önerilerini öğrencileriyle paylaşarak onlara gelecekte seçeceği meslek dalıyla ilgili olarak bilgi ve önerilerde bulundu. Datça’da eğitim veren çeşitli okullardan 160 öğrencinin katıldığı kokteylde çeşitli meslek guruplarından ve kamuda yönetici olan katılımcılara çeşitli sorular soran öğrencileri geleceklerine yön verdi.

Öğrenciler İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır ve İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen ile yakından ilgilendiler. En çok “Nasıl polis veya Özel Harekatçı olabiliriz” diye soran öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bilen’dan bilgi aldı.



En çok polislik soruldu

Öğrencilerle yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Bilen, “Etkinliğe katılan gerek kız gerekse erkek öğrencilerin bana en çok sordukları soruların başında ‘Nasıl Özel Harekat polisi olabiliriz?’ gibi sorular sorması öğrencilerin emniyet teşkilatına katılma arzularının bir göstergesi. Bu da bizi geleceğimizin güvende olduğunu göstermesi açısından önemli” dedi.

Yaklaşık 35 farklı meslek gurubundan yöneticinin katıldığı kokteyl, soru ve cevap şeklinde iki saat boyunca devam etti.