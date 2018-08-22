Datça’da polis ve jandarmadan ortak bayram denetimi

Datça girişinde gerçekleştirilen denetimlere birlikte katılan İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Raşit Özkan birlikte sürücülerle sohbet ederek bayramlarını kutladı ve güvenli sürüş konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

Denetimler hakkında bilgi veren Kaymakam Bakır, “Kurban Bayramı nedeniyle ilçemize gelen vatandaşların huzur ve güven içinde tatillerini geçirebilmesi için ilçe jandarma Komutanlığı ile ilçe emniyet Müdürlüğünce, başta trafik denetimleri olmak üzere gerekli tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır. Alınan bu tedbirler kapsamında ilçemiz girişi TEİAŞ önünde oluşturulan yol kontrol ve arama noktasında jandarma ve polis birimlerince oluşturulan karma ekip tarafından icra edilen trafik denetimi ile aranan şahısların yakalanması ve muhtemel olayların önlenmesine yönelik faaliyetler ilçemiz kaymakamı tarafından yerinde denetlenmiştir. Ekipler denetimleri esnasında sürücü ve yolcuların kurban bayramını kutlayarak emniyet kemeri takmalarını, hız limitlerine uymalarını, motosiklet sürücülerinin kask kullanmasının önemi konularında bilgilendirme yaparak bu hususta hazırlanan bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtmışlardır. Ayrıca sürücülere dönüş yolunda da dikkatli olmaları frene değil kurala güvenmeleri gerektiği hatırlatılmıştır. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortam için öncelikle kanunlara uymaları gerektiği hatırlatılarak, alınan tedbirlerin toplum yararına olduğu sevgi, hoşgörü ve anlayışın önemi hatırlatılmıştır. Denetim ve kontrollerin daha güvenli bir ortam yaratarak vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarının amaçlandığına vurgu yapılmıştır” dedi.