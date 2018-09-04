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04 Eylül 2018 11:00

Datça’da şüpheli araçtan 150 gram skunk çıktı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerini şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 150 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Datça’da şüpheli araçtan 150 gram skunk çıktı

04 Eylül 2018 11:00


Edinilen bilgiye göre; hakkında 3 kez uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ticaretini yapmak suçundan işlemler yapılan ve yargılanması devam edilen Tuna Ç’nin (28) uyuşturucu madde tedarik ederek Datça İlçe merkezinde satacağına yönelik duyumlar üzerine jandarma ve polis ekipleri güzergahta önlem aldı. Tuna Ç. ve Aransel A’nın (28) içerisinde bulunduğu 48 R 38 16 plakalı otomobil Marmaris’ten Datça’ya gelirken Kızlan Mahallesi Uşaklılar Tatil Sitesi kavşağında durduruldu.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli detektör köpekle otomobilde yapılan aramada, aracın sol arka koltukla alt döşemenin arasına sıkıştırılmış vaziyette yaklaşık 150 gram ağırlığında skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




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