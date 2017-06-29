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29 Haziran 2017 12:45

Datça’da yangının neden olduğu zarar gün ağarınca ortaya çıktı

Muğla’nın Datça ilçesinde gece çıkan orman yangınının neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Datça’da yangının neden olduğu zarar gün ağarınca ortaya çıktı

29 Haziran 2017 12:45

8 hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında bir minibis hurdaya döndü, yüzlerce yaban hayvanı telef oldu.


Datça’ya bağlı Emecik Mahallesi Yılancık Boğazı mevkiinde dün akşam saat 21.30 sıralarında başlayan yangın, gece 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Başlangıç noktası olan Datça Belediyesi katı atık depolama alanı yakınlarından 3-4 kilometre ilerleyerek Karaincir Tatil Köyü ve Emecik Mahallesine 500’er metre mesafe kala kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti.


8 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında Lokman Çolak’a ait bir minibüs hurdaya döndü. Yüzlerce yaban hayvanının telef olduğu yangından geriye siyaha bürünmüş alanlar kaldı.


Bahçesindeki zeytin ağaçları da yanan Lokman Çolak, kendi zararından çok yanan ormanlara üzüldüğünü belirterek; “Park halinde olan minibüsüm ve bahçedeki araç gereçlerim ile zeytin ağaçlarım yandı. Araç gereç alınır, zeytinler yeniden dikilir ancak bir orman kolay yetişmiyor. Yanan çam ağaçları beni çok üzdü” dedi.




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