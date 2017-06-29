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29 Haziran 2017 01:32

Datça’da yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Datça ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Datça’da yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı

29 Haziran 2017 01:32

Tatil köyü ve mahalleye 500 metre kala kontrol altına alınan yangına müdahale eden 2 orman işçisi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Datça’ya bağlı Emecik Mahallesi Yılancık Boğazı mevkiinde saat 21.30 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Datça-Marmaris karayolunun 15’inci kilometresinde bulunan ve Datça Belediyesi katı atık depolama alanına giden yolun 500’üncü metrelerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı onlarca ekip ve 160 orman işçisi tarafından müdahale edildi.


Gece havadan müdahale edilemeyen yangın, set olarak görülen yolu da aşınca yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Müdahale sırasında birisi duman zehirlenmesi diğeri ise düşme sonucunda olmak üzere iki orman işçisi yaralandı. Yaralı ormancılar, ambulanslarla Datça Devlet Hastanesine sevk edildi. Datça-Marmaris karayoluna paralel olarak 3-4 kilometre ilerleyen yangın rüzgarın etkisini kaybetmesi sonucu Karaincir Tatil Köyü ve Emecik Mahallesine 500’er metre mesafe kalan kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.


Yanan bölgede evleri bulunan vatandaşlar, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yanan bölgede bulunan evini korumak için mücadele eden Cumali Kahir, “Çöplük yolunda yangın çıktığını öğrenince hemen koşup geldik. Alevler yarım saat içerisinde buraya ulaştı. Alınan önlemler sayesinde evimi kurtarmayı başardık” dedi.




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