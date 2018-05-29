Datça’daki o villa yıkılıyor

Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkım esnasında vatandaşlar da yıkımı izledi.

İmara kapalı Sarı Liman mevkiinde doğal ve arkeolojik SİT alanı içinde kalan ve Datça Belediyesi tarafından mühürlenmesine rağmen, villada inşaat devam etmiş, belediye tarafından toplam 63 bin TL para cezası uygulanmıştı.

Datça Belediyesi tarafından 27 Mart tarihinde kaçak olduğu gerekçesi ile mühürlenen villa için aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Türk Ceza Kanunu’nun 184’üncü maddesine göre, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan, yaptıran ve göz yuman kişilere, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğine hükmedilmesine rağmen kaçak inşaata devam edilmesi üzerine Datça Belediyesi Meclisi 27 Nisan tarihli kararı ile villanın yıkılmasına ve yıkım masraflarının inşaat sahiplerinden tahsil edilmesine karar verdi. Muğla 1. İdare Mahkemesi, Datça İlçe Merkezine 15 kilometre mesafedeki birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde kalan ve birinci ve ikinci katları tamamlanma aşamasına gelen inşaat hakkında verilen yıkım kararını durdurdu. Bu karar üzerine, Datça Belediyesi, yıkım işlemini iptal etti. Mahkeme, ileride telafisi güç ve imkansız zararları önlemek amacıyla, yürütmenin durdurulmasına ve yapılan işlemlerin, belge ve fotoğrafların bir ay içerisinde kendilerine gönderilmesini istemişti. Datça Belediyesinin, talep edilen belgeleri gönderilmesi üzerine Muğla 1. İdare Mahkemesi Datça Belediyesine haklı bularak binanın bulunduğu alanın birinci derece doğal ve üçüncü derece arkelojik SİT alanında kalmasından dolayı hiçbir şekilde inşaat izni verilmemesine karar verildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "27 Nisan’da binanın yıkım kararı alınmıştı. Muğla 1. İdare Mahkemesi birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde yapımı asla mümkün olmayan bir inşaatın, ileride telafisi güç zararlara yol açabileceği düşüncesiyle yıkım kararının durdurulması istenmişti. Muğla 1. İdare Mahkemesi bizden eksik olan evrakları istedi. Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü bu bina ile yıkım kararı vardı Muğla 1. İdare Mahkeme belediyeyi haklı gördü. O bölgede yaşayan Emecik halkına da bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hiçbir yapılaşmanın olmadığı yerde çarpık yapılaşmayı önlemek için geleceğimiz olan yarınlarımıza güzel bir Datça bırakmak için çalışıyoruz. Bu yapının zaten imar affından yararlanması mümkün değildi. Datça Belediyesi olarak ihaleye çıkarak yıkımı gerçekleştirdik" dedi.