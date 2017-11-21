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21 Kasım 2017 19:06

Datçalı öğrencilerin gazetecilik merakı

Datça Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu öğrencileri, çeşitli meslek gurup yöneticilerinden gelecekte seçmeyi düşündükleri mesleklerle ilgili okullarına davet ettikleri yöneticilere çeşitli sorularla mesleğin inceliklerini öğrenmeye çalıştı.

Datçalı öğrencilerin gazetecilik merakı

21 Kasım 2017 19:06


Bugün gazetecilik mesleğiyle ilgili bilgi almak üzere İhlas Haber Ajansı (İHA) Datça muhabiri Mehmet Ölmez’i davet eden öğrenciler gazetecilikle ilgili olarak çeşitli sorular sorarak ilerde seçecekleri gazetecilik mesleğiyle ilgili olarak gazeteciliğin püf noktalarını öğrenmeye çalıştılar.



Gazetecilik mesleğiyle ilgili olarak edindiği tecrübeler yaşadığı ilginç olaylar hakkında öğrencilerin sorularını cevaplandıran İHA muhabiri Mehmet Ölmez, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.



Aldıkları bilgilerden bir hayli etkilenen minik öğrenciler, bir an önce okulu bitirerek gazeteci olmak için sabırsızlandıklarını belirttiler.




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