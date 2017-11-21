Datçalı öğrencilerin gazetecilik merakı

Bugün gazetecilik mesleğiyle ilgili bilgi almak üzere İhlas Haber Ajansı (İHA) Datça muhabiri Mehmet Ölmez’i davet eden öğrenciler gazetecilikle ilgili olarak çeşitli sorular sorarak ilerde seçecekleri gazetecilik mesleğiyle ilgili olarak gazeteciliğin püf noktalarını öğrenmeye çalıştılar.

Gazetecilik mesleğiyle ilgili olarak edindiği tecrübeler yaşadığı ilginç olaylar hakkında öğrencilerin sorularını cevaplandıran İHA muhabiri Mehmet Ölmez, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Aldıkları bilgilerden bir hayli etkilenen minik öğrenciler, bir an önce okulu bitirerek gazeteci olmak için sabırsızlandıklarını belirttiler.