Datçalı servis minibüsleri tüm tedbirleri aldı

Datça 134 nolu Taşıyıcılar Kooperatifi, öğrenci servis minibüsçüleri araçlarına araç takip sistemi taktırdı.

Datça 134 nolu minibüsçüler kooperatifi başkanı Adem Ayçetin, Pazartesi eğitim ve öğretime başlayacak olan öğrencilerin okullarına ve evlerine daha güvenli ulaşabilmeleri için kooperatife bağlı Emecik, Hızırşah ve Mesudiye mahallelerinden gelen öğrenci servis minibüslerine araç takip sistemi taktırdıklarını belirtti.

Ayçetin, “Üç mahalleden 10 minibüse araç takip sistemi taktırarak öğrenci velilerinin bize emanet ettikleri çocuklarımızı sağ salim okullarına götürüp getirmek için tüm servis minibüslerine araç takip sistemi taktırma kararı aldık. Araç takip sistemli öğrenci servis minibüsleri pazartesi öğrencileri okullarına güvenli bir şekilde ulaştırmak için tüm tedbirleri almış durumdadır. Pazartesi öğrenciler önce Allah’a sonra bize emanet.” dedi.

Araç takip sistemi çalışmalarına katılan Datça Jandarma Trafik Tim Komutan vekili Cengiz Babat servis şoförlerine çalışmalarında başarılar diledi ve kendilerine her konuda yardımcı olacaklarını belirtti.

Babat, Datça Jandarma Trafik Timi tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında kullanılacak olan okul servis araçlarına ve şoförlerine yönelik olarak okul servis araçları hizmet yönetmeliğinde belirtilen hususlarla ilgili olarak daha önce Datça’da toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. Yönetmelikte belirtilen hususların zaten şoförler tarafından bilindiğini, hepsinin tecrübeli olduğunu, araçlarda aranacak şartların yönetmelik şartlarına uygun olarak dizayn edildiğini belirten Babat, çocukların yeni eğitim - öğretim döneminde kazasız belasız bir şekilde taşınması dileğinde bulunarak, birlik beraberlik içerisinde karşılıklı anlayış içerisinde sorunların üstesinden gelinebileceğini, yönetmeliğe uygun olmayan, gereken şartları taşımayan araçlara ise gereken idari yaptırımları uygulayacaklarını belirterek yeni dönemin herkes açısından hayırlı olması dileğinde bulundu.