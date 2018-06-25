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25 Haziran 2018 19:45

Dedektör köpeğin tepki verdiği tekerden 400 bin TL’lik uyuşturucu çıktı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin yedek tekerinin başından ayrılmayan polis köpeğinin tepkisi üzerine sanayide açtırılan yedek tekerlekten çok miktarda kokain çıktı.

Dedektör köpeğin tepki verdiği tekerden 400 bin TL’lik uyuşturucu çıktı

25 Haziran 2018 19:45

Uyuşturucunun değerinin 400 bin TL olduğu bildirilirken, zehir taciri gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Y.G. isimli şahsın İstanbul’dan otomobille ilçeye uyuşturucu getireceği, getirdiği uyuşturucuyu Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü mahallelerine tatil için gelen turistlere satacağı istihbaratını aldı. Bunun üzerine polis, Milas-Bodrum karayolu üzerinde tertibat alarak beklemeye başladı. Bahse konu aracın sabahın ilk ışıklarında Bodrum’a yaklaştığının tespit edilmesi üzerine araç Güvercinlik’ten Torba uygulama noktasına kadar takip edildi. Uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği Molly ile yapılan aramada köpeğin arabanın yedek lastiğine tepki vermesi üzerine yedek lastik sanayi bölgesinde açtırıldığı. Lastiğin içine zulalanmış 501 adet satışa hazır küçük paketler halinde 400 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli Y.G.’nin ikametinde yapılan aramada 286 paket yine satışa hazır halde küçük paketler halinde 180 gram kokain ele geçirildi. Toplam 787 paket kokainin 400 bin TL değerinde olduğu ifade edildi. Y.G. isimli şahıs ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi.




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