Demet Akalın Bodrum’u salladı

Gümbet barlar sokağında bulunan bir mekanda sahne alan Pasha Club’da sahne alan pop müziğin güçlü sesi Demet Akalın, konserinde izdiham yaşandı. Akalın’ı dinlemeye gelen tatilciler ve hayranları cep telefonları ile Akalın’ı çekmek için bir birleri ile yarıştı. Hayranlarını coşturan Akalın eski ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendirdi. Demet Akalın, sevenleri ile beraber şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı esprileriyle de tatilcileri kahkahalara boğdu. Dans şovlarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçıyı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Saatler önceden biletlerin tükendiği gecede bazı vatandaşlar ise kapıda kaldı. İzdahamın yaşandığı Pasha’da adım atacak yer kalmadı.