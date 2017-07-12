Demet Akalın, Nur Yerlitaş’ı ziyaret etti

Bodrum’da rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan ünlü modacı Nur Yerlitaş zatürre teşhisi ile tedavi altına alındı. Birkaç gün daha tedavisinin devam edeceği öğrenilen Yerlitaş’ı yakın dostları yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçı Demet Akalın ve Seren Serengil Yerlitaş’ı birlikte ziyaret etti. Biraz olsun morali düzelen ünlü modacının yorgun ve bitkin halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Demet Akalın ve Seren Serengil hasta ziyareti fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.