Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 13:42

Demet Akalın, Nur Yerlitaş’ı ziyaret etti

Geçtiğimiz gün Bodrum’da fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü modacı Nur Yerlitaş’ı yakın dostu Demet Akalın hasta yatağında ziyaret etti.

Demet Akalın, Nur Yerlitaş’ı ziyaret etti

12 Temmuz 2017 13:42


Bodrum’da rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan ünlü modacı Nur Yerlitaş zatürre teşhisi ile tedavi altına alındı. Birkaç gün daha tedavisinin devam edeceği öğrenilen Yerlitaş’ı yakın dostları yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçı Demet Akalın ve Seren Serengil Yerlitaş’ı birlikte ziyaret etti. Biraz olsun morali düzelen ünlü modacının yorgun ve bitkin halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Demet Akalın ve Seren Serengil hasta ziyareti fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:48
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!