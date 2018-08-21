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21 Ağustos 2018 02:30

Demet Akalın’ın elbisesinde ki İngilizce yazı şaşırttı

Kurban Bayramı tatili için Bodrum’a gelen vatandaşlar Demet Akalın konseri ile coştu.

Demet Akalın’ın elbisesinde ki İngilizce yazı şaşırttı

21 Ağustos 2018 02:30

Akalın’ın giydiği sahne kıyafetinin üstünde İngilizce “I wish I could pu some people mute on” (Keşke bazı insanları sessize alabilsem) yazması ise dikkatlerden kaçmadı.


Bodrum’da konser veren ünlü sanatçı Demet Akalın, yoğun ilgiyle karşılaştı. Pasha Club’ta sahne alan ünlü sanatçı hayranları ile buluştu. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın’a sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Üzerinde İngilizce “I wish I could pu some people mute on” (Keşke bazı insanları sessize alabilsem) yazılı elbiseyle sahneye çıkan Demet Akalın’ın bu mesajı kime gönderdiği ise merak edildi.


Akalın sahnedeki performansıyla göz doldururken ünlü sanatçının fotoğrafını çekmek isteyen hayranları birbiriyle yarıştı. Demet Akalın, gecenin geç saatlerine kadar sahnede kaldı.




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