Demet Akalın’ın erkek hayranlarından şaşırtan isteği

Akalın sahne aldığı mekanlarda ön masalarda hep erkeklerin oturduğunu ifade ederek, “Ön taraflarda hiç bayan göremeyecek miyiz, hepsi kardeşim olsun ama bayanlar da ön masalarda olsun” dedi.

Bodrum Gümbet barlar sokağında bulunan Pasha kulüpte konser veren ünlü sanatçı Demet Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi. Akalın’ın söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden tatilciler gönüllerince eğlendi. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Demet Akalın, şarkı aralarında hayranları ile sohbet etti.

Ön masada bayan görmek istiyor

Hayranlarına takılmayı da ihmal etmeyen Akalın, ön masalarda oturan erkekleri görünce esprili bir dille “Şu ön masalarda bir gün bir bayan göremeyecek miyim? Hepsi kardeşim olsun ama bayanlar da olsun” ifadelerini kullandı.

Hayranlarına ‘bugün doğum günü, evlilik yıl dönümü olan var mı?’ diye soran Akalın, hayranlarından bazıları el kaldırınca, ünlü sanatçı ‘nüfus cüzdanlarını istedi. Mekanda eğlenen gençlerden biri yanındaki kız arkadaşına evlilik teklifi yapacağını söylemesi üzerine ise Demet Akalın gençleri sahneye çağırarak, ‘yüzüğün var mı’ diye sordu. Genç, yüzüğüm yok deyince, Akalın, ‘kız bu seni kandırıyor, sakın ha’ diyerek hayranlarına takıldı.

Konserde izdiham

Demet Akalın’ın konserini dinlemeye gelen hayranları Pasha kulübe sığmayınca kapıdan dinlemek zorunda kaldı. Bin 500 kişilik olan mekana 2 bin kişi alınınca Akalın konserinde izdiham yaşandı. Demet Akalın’ın bol bol fotoğrafını çekmek isteyen hayranları ise birbirleriyle yarıştı. Okan Kurt ise eşi Demet Akalın’ı yalnız bırakmadı. Bir an olsun eşinden gözünü ayırmayan Kurt, Akalın’ın bazı şarkılarına eşlik etmeyi de ihmal etmedi.