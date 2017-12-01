Demir sopa ile köpeği dövdü

Dehşete düşüren o anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye, saniye görüntülendi. Taşyaka Mahallesi Fethiye Sanayi Sitesinde bulunan koltuk döşemecisi Adnan Özal ait ’Cesi’ adlı köpek, bilinmeyen bir nedenle, demir çubukla bayıltılıncaya kadar dakikalarca dövüldü.

İş yerinde çalışan Volkan Alaşan sabah iş yerine geldiğinde köpeği kanlar içinde görünce şok yaşadı. Alaşan köpeği hemen bir veterinere götürdü. Kafasına 7 dikiş atılan, sol ön ayağı ile sırtında yaralar bulunan köpek tedaviye alındı. Öte yandan, iş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine köpeği dövdüğü iddia edilen Efe Ö. polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

İş yeri çalışanı Alaşan köpeğin saldırmasının bile söz konusu olmadığını iddia ederek, "Köpeğimiz tüm esnaf tarafından çok sevilir, kimseye bir zararı yok. Sabah iş yerine geldiğimizde her yerde kan olduğunu ve köpeğin baygın bir şekilde yattığını gördük. Hemen veterinere götürdük. Kafasına dikişi atıldı. Biz de şikayetçi olduk. Köpek 4 yıldır bizde ve kimseye zararı yok. Gece bağlıyoruz sabah geldiğimizde salıyor, gezdiriyoruz. Sanayi esnafı tarafından da sevilen bir köpek” dedi.

Alaşan, kamera kayıtlarını izlediklerinde çok şaşırdıklarını, adamın kasten elinde sopayla gelerek köpeğe saldırdığını ifade etti. Köpeğe saldıran kişinin daha önce de bir köpek öldürdüğünü öğrendiklerini kaydeden Alaşan, köpeği döven kişinin cezasız kalmamasını istediklerini belirtti.