Denetimli Serbestlik yükümlüleri Kore Gazisi'in evini boyadı

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler kamu yararına çalışma yükümlülükleri kapsamında Muğla'nın Menteşe İlçesine bağlı Yerkesik Mahallesinde oturan Kore gazisi 88 yaşındaki Osman Bektaş'ın oturduğu evin içini, bahçesini ve dış cephesini boyadı. Çalışmaya katılan yükümlüler S. P., M. K., B. D. ve M. D. yaptıkları işin bir mecburiyet olarakg örmediklerini, vefa borcu olarak gördüklerini belirttiler.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, “Kendilerini saygı ve şükranla andığımız Şehit ve Gazilerimiz sayesinde özgür ve bağımsız bir vatana sahip olduğumuzu, bin bir zorluklarla İstiklal Marşımızın yazıldığını, vatanımızı, birlik ve beraberliğimizi korumanın yolu, hangi ırktan, hangi inanıştan, hangi görüşten olursak olalım vatan paydasında buluşmaktır. Çalışmaya katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer örnek çalışmalara Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü vasıtasıyla devam edeceğiz” dedi.

Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir ise, “Vatanımız için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimiz gibi gazilerimizin de milletimizin gönlünde önemli bir yere sahiptir. Küçük de olsa böyle anlamlı çalışmalarla şehitlerimize ve gazilerimize vefaya örnek olmak istiyoruz. Kore Gazisi Osman Bektaş'a saygı ve şükranlarımızla Allah'tan uzun ömürler nasip ediyorum. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi

Yapılan çalışma sonrası duygulandığını belirten Kore Gazisi Osman Bektaş, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve personeli ile çalışmaya katılan yükümlülere teşekkür etti.