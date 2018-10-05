Deniz canlılarını sanata dönüştürüyor

Celkan Muğla'nın Menteşe ilçesinde Konakalatı Kültür merkezi salonunda 94'üncü sergisi açtı.

İnsanların balığı yediğini, fakat balığın da bir sanatı olması gerektiği düşüncesiyle başladığı deniz ürünlerinden sanatsal yapıtlar çalışmasında bugüne kadar eserleri ile 94 sergi açan Celkan, son sergisini Muğla'nın Menteşe ilçesinde açtı. Vatandaşların ilgiyle gezdiği sergide tablolarda yer alan objeler tamamen deniz ürünlerinden oluşurken, sanatçı tablolarında kesinlikle boya kullanmadığını söyledi.

Alışılmışın dışında bir sanat dayı ürettiğini belirten Nedim Celkan, “Denizdeki balıkları yiyoruz. Balıkların da bir sanatı olsun diye balıklarla çalıştım. Tablolarımda boya yok. Boyaya rastlayana tablolarımı hediye ediyorum. Tablolar tamamen natureldir neshi denizden çıkma. Tablolarımda daha çok zargana, ahtapot, ıstakoz, yengeç gibi denizde ne varsa aklınıza gelen her türlü canlı ile çalıştım. Hatta yosunları bile sakal yapmada kullandım. Eğer elimde malzeme varsa bir tablonun yapımı iki buçuk üç ay sürüyor” dedi.

Türkiye'de deniz ürünlerinden elde edilerek tablo yapan tek sanatçı olduğunu belirten Ressam Nedim Celkan, ilçe ve illerden gelecek talep doğrultusunda tablolarını sergileyebileceğini söylerken, en büyük hayalinin TBMM'de sergi açmak olduğunu belirtti.