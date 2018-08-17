Deniz kaplumbağalarına yerli ve yabancı turist ilgisi

Merkezde yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisi ise devam ediyor.

Dalyan Mahallesindeki İztuzu Plajı’nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 32 gönüllü, merkezin yetkilileri ile birlikte yaralı kaplumbağaların tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu yapıyor. DEKAMER’de yaralı 13 deniz kaplumbağasının tedavisi devam ediyor.

Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, Caretta Carettalar ile diğer deniz kaplumbağaları hakkında bilgilendiriliyor.

Ziyaretçiler bulunduktan 45 gün sonra ölen albino Caretta Caretta yavrusu ile yaralı bulunduktan iki yıl sonra ölen 3D çene protezli Caretta Caretta Akut-3’ün sergilendiği Deniz Kaplumbağaları Müzesine de yoğun ilgi gösteriyor.

DEKAMER Alan Sorumlusu Şenol Menzek; Misina dolanması, olta, poşet yutması ve tekne pervanesi çarpması sonucu merkeze yaralı getirilen deniz kaplumbağalarının tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Yurtdışı ve yurtiçinden gelen 32 gönüllü ile faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Menzek; “Şuan merkezimizde 13 yaralı kaplumbağamız var, tedavileri devam ediyor. 3 kaplumbağamızın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Yoğun bakımda olan kaplumbağalarımızdan biri misina dolanması sonucu az kalsın kangren oluyormuş, şuan tedavisi devam ediyor, kurtaracağız inşallah. Yeşil deniz kaplumbağası dediğimiz otçul türde ise pervane kesiği vardı. Genel kontrol ve bakımları devam ediyor. Diğeri misina yutmuş onunda tedavisi sürüyor. Duyarlı olduğumuz takdirde bu yaralanmalar olmayacaktır.” diye konuştu.

Merkezin haftanın 7 günü 10:00-18:00 arasında ziyaretçilere açık olduğunu aktaran DEKAMER Halkla İlişkiler Sorumlusu Zuhal Özden ise gelen ziyaretçilere detaylı bilgilendirmelerde bulunulduğunu ifade etti.

Özden; “Farklı ülkelerden gelen gönüllülerimiz gelen ziyaretçileri detaylı bir şekilde bilgilendiriyor. Günlük yaklaşık bin 500 ziyaretçi merkezimizi görmeye geliyor. Şuan 13 yaralı deniz kaplumbağamız var. Düzenli bir şekilde bakımlarını takip ediyoruz. Gece arazi, gündüzde bilgilendirme ve destek gruplarımız çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.