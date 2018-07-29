Deniz ortasında kalan tur teknesi kurtarıldı

Makine arızası nedeniyle teknede mahsur kalan yolcu ve personeller, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Bodrum Limanı’ndan 4 yolcu ve 2 personelle denize açılan 15 metre uzunluğundaki Grand Hadise isimli günübirlik tur teknesinde makine arızası meydana geldi. Kızılburun Yalı Koyu civarında demirleyen teknenin personelinin yardım istemesi üzerine kurtarma botu "KIYEM 2" bölgeye intikal etti. Deniz ortasında mahsur kalan tekne, KIYEM 2’ye yedeklenerek Bodrum Limanı’na getirildi. Burada tekneden güvenli şekilde tahliye edilen yolcular, başka bir tekneye nakledilerek turlarına devam etti.