Denize ve yelkene gönül veren dört kadından oluşan ’Deniz Tutkusu Seyirde’ ekibi Bilgisayar Programcısı Kaptan Neşe Hasipek, İstatistikçi Ceyda Güleçyüz, Şehir Plancısı Şule Kükrer ve Gazeteci Ferda Volkan, son kara hazırlıklarını tamamladı. Ekip önceki akşam Milta Bodrum Marina’da düzenlenen uğurlama kokteylinde barış seyrini destekleyenlerle bir araya geldi. ’Deniz Tutkusu Seyirde’ ekibi bu sabah saatlerinde Kırçiçeği’nin desteğiyle ’Yurtta Barış Dünyada Barış’ sloganıyla 44 günlük yelken yolculuğuna uğurlandı. Ekip, 22 limana uğrayıp bin 300 mil yelken yapacak.

Doğaya, denize, yelkene, barışa tutkun kadınların büyük desteğini kazanan ekip, konaklayacağı 22 limanda kadın yelkenciler tarafından karşılanacak. Limanlarda ’Tutkumm Barış Seyri’ sunumlarla anlatılırken, Girne’de Şule Kükrer ve Ferda Volkan’ın seyir fotoğraflarından oluşan bir sergi açılacak. Fotoğraf sergisi, 16 Temmuz’da Turgutreis D Marin, 6 Ağustos’ta da Bodrum Trafo’da tekrarlanacak.

Kendilerine gösterilen büyük ilgiden cesaret ve güç aldıklarını söyleyen Kaptan Neşe Hasipek, "Yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle Akdeniz’i İskenderun’a kadar geçeceğiz. Kıbrıs’ta Karpaz ve Girne’ye gidip aynı rotayla geri döneceğiz. Bin 300 millik seyrimizde 22 durağımız olacak. Seçim için üç gün Finike’de konaklayıp, oy kullanmaya gideceğiz. Bu yıl ekibimiz daha zengin, ana ekibimize değişik etaplarda 20 kadın yelkenci de eşlik edecek. Kadınlar olarak yelkenle barış çağrısı yapacağız. Kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek istiyoruz” dedi.