Denizde can pazarı yaşanırken turistlerin deniz keyfi "pes" dedirtti

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan mültecilerin bulunduğu bot battı. 1 kişinin öldüğü, 1 ve 3 yaşındaki çocukların hayat mücadelesi verdiği olayı gören yabancı turistlerin umursamaz tavırları ve deniz keyfine devam etmesi ise pes dedirtti.

Sabah saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fenerburnu mevkiinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan ilk belirlemelere göre içinde 17 mültecinin olduğu lastik bot, kıyıdan açıldıktan bir süre sonra alabora oldu. Denizde ölüm kalım mücadelesi veren göçmenleri gören bir yelkenli tekne kaptanının haber vermesiyle bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler aralarında kadın ve çocukların da olduğu 15 kişiyi sudan çıkarırken, bir kadının ise cansız bedenine ulaştı. Bir kişi de yüzerek kıyıya çıktı. Kıyıda ağabeyinden gelecek haberi umutsuz gözlerle izleyen mültecinin oldukça bitkin olduğu görüldü. Ağabeyi ile beraber Avrupa'ya kaçmak için bu yola başvurduklarını söyleyen mülteci, denizden bir an olsun gözünü ayırmadı.

Turgutreis marinaya getirilen kazazedelerden durumu ağır olanlar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan iki çocuğun durumlarının ağır olduğu ve yoğun bakımda tutuldukları öğrenildi.

Akyarlar koyuna 200 metre mesafede batan botu gören turistlerin umursamaz tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Sahil Güvenlik ekipleri, KIYEM 2 ekipleri, deniz ambulansı ve jandarma ekipleri mültecileri kurtarmak için seferber oldu. Turistler ise can pazarı yaşanan kıyıda olan biteni izlerken, bir yandan da denize girip tatilin keyfini çıkarmaya devam etti. Bazı vatandaşlar, turistlerin umursamaz tavırları karşısında şok oldu.

Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerindeki arama çalışmalarını sürdürüyor.