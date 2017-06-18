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18 Haziran 2017 19:17

Denizde mahsur kalan mültecilerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti

Muğla Bodrum’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmek isterken tekneleri bozulunca deniz ortasında kalan mültecilerin imdadına Türk sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Denizde mahsur kalan mültecilerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti

18 Haziran 2017 19:17


Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nden surat teknesi ile denize açılarak Yuanistan’ın Kos Adası’na geçmek isteyen 6’sı kadın, 7’i çocuk 19 Suriyeli, 1’i de Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatörün de bulunduğu tekne mazotunun bitmesi ile Ege denizinde ortasında kaldı. 21 kişiyi taşıyan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekne taşıdığı ağırlığa dayanamayarak su aldı. Denizin ortasında can pazarı yaşayan mültecileri imdadına Türk sahil güvenlik ekipleri yetişti. Yasa dışı göç olaylarını engellemek için denizde 24 saat devriye atan sahil güvenlik ekipleri Görecek Adası yakınlarında aldıkları mültecileri Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi. Yiyecek ve içecek verdikten sonra işlem yapan sahil güvenlik ekipleri, mültecileri Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Yabancılar Şubesine götürülen mültecilerin bir kısmının sınır dışı edileceği öğrenildi.


Teknede bulunan insan kaçakçısı Türk organizatör ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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