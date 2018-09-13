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Denizde rüzgara kapılan 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde, denizde rüzgara kapılarak sürüklenen teknede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde rüzgara kapılarak sürüklenen teknede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'ndan denize açılan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknede bulunanların yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik botu tarafından sürüklenen teknenin yeri tespit edildi. Tekne içerisinde bulunan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne bota yedeklenerek Ortakent Limanı'na ulaştırıldı.

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