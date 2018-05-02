Denizin altında resim yaptılar

Emekli Koramiral Ressam Ekmel Totrakan önderliğinde dört gün süren çalıştayda sualtında yapılan resimlerin sergisi Ece Marina’da törenle açıldı. Açılışa Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Liman Başkanı Cihan Duman, Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan ve davetliler katıldı. Ressam Mine Sarmış’ın hazırladığı projede, Fethiye Deniz Ticaret Odasının destekleriyle düzenlenen çalıştaya, Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Nahçıvan ve Azerbaycan’dan katılan ressamlar, Hamam Koyunda dört gün dalış yaptı.

Ressamların su altındaki çalışması, Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından dört gün boyunca görüntülendi. Ressam Mine Sarış; denizlerin önemine dikkati çekmek için böyle bir proje hazırladığını söyledi.

Denizlerin daha güzel kullanılması için sanatın diliyle evrensel bir mesaj vermeyi hedeflediklerini dile getiren Sarmış, “Ekmel Totrakan hocanın önderliğinde projeyi gerçekleştirdik. Katılımcıların arasında yüzme bilmeyen ressamlar bile vardı. Deniz altında resim yapma çalışması bizim için bir ilkti. Yaptığımız resimleri ilk olarak deniz altında sergiledik" dedi.

Türkiye’de hatta dünyada ilk su altı ressamı unvanına da kavuştuğu için onur duyduğunu ifade eden Sarmış, daha büyük kitlelere ulaşarak su altı atölyelerini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.