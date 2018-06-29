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29 Haziran 2018 19:22

Denizin kırçiçekleri Marmaris’te

Kırçiçeği’nin desteğiyle Akdeniz’de yelken açan 4 kadın Marmaris’e geldi.

Denizin kırçiçekleri Marmaris’te

29 Haziran 2018 19:22

43 gündür devam eden mavi yolculuklarında “barış elçisi” ilan edildi.



Denize ve yelkene gönül veren dört kadından oluşan “Deniz Tutkusu Seyirde” ekibinin 19 Mayıs’ta Bodrum’dan yelken açmalarının üzerinden tam 43 gün geçti. Tüm Akdeniz’i geçen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açtıkları fotoğraf sergisinden sonra dönüş rotasına geçen ekip, Dün Marmaris Limanı’na demir attı. “Yurtta Barış Dünyada Barış” sloganıyla yola çıkan Bilgisayar Programcısı Kaptan Neşe Hasipek, İstatistikçi Ceyda Güleçyüz, Şehir Plancısı Şule Kükrer ve Gazeteci Ferda Volkan’dan oluşan ekip, kamuoyunda da “barış elçileri” olarak anılmaya başladı.


Kaptan Neşe Hasipek, çekirdek ekip olmalarına karşın seyir boyunca 24 kadını da misafir olarak ağırladıklarına dikkat çekerek “Biz barış için yelken açıyoruz. Projenin amaçlarından biri de kadının gücünü, yapabilirliğini diğer kadınlara göstermektir. Ekibimizin tüm üyeleri 50 yaş üstü kadınlardan oluşuyor. Gittiğimiz yerlerde kadınlara, ’biz bunu yapabiliyorsak, siz neler neler başarabilirsiniz’ diyoruz. Amacımız barış. Çünkü dünyaya barış geldiğinde her şey daha güzel olacak. Biz buna çok inanıyoruz. Biz sadece güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek istiyoruz. Biz yaptıkça da insanlar destek veriyor” dedi.


Marmaris gelen Denizin Kırçiçekleri, burada Kırçiçeği Restoran Marmaris Şubesi Müdürü İsa Sevim tarafından karşılandı. Sevim, “Yurtta Barış Dünyada Barış” sloganıyla yelken açan kadınlarla gurur duyduğunu belirterek “Biz Denizin Kırçiçekleri’ne her zaman inandık ama onların gördüğü ilgi hepimizi daha çok memnun etti. Çünkü bu ilgi, denizi seven insanların barış için çıktıkları yolda yalnız olmadıklarını gösteriyor” dedi. Deniz Tutkusu Seyirde ekibinin barış yolculuğu 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda Bodrum’da sona erecek.




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